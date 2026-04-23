Deficit la procedura Ue resta

L’Unione Europea ha deciso di mantenere attiva la procedura di deficit, nonostante le discussioni in corso. L’ultimo tentativo di modificare la situazione viene rinviato, e la decisione resta invariata poco prima dell’inizio del Consiglio dei ministri convocato per affrontare la questione. La questione coinvolge le politiche economiche e fiscali dei paesi membri, che rimangono sotto osservazione.

L’ultima, flebile, speranza si spegne un’ora prima del Consiglio dei ministri convocato per dare il via libera al Documento di Finanza Pubblica che, quest’anno, contiene esclusivamente il quadro macroeconomico tendenziale, cioè a legislazione vigente, senza fare alcuna previsione su quella che sarà la cornice effettiva della prossima manovra. Poco dopo le 11 le agenzie rilanciano, da Bruxelles, il dato definitivo messo nero su bianco dalla Commissione europea sul deficit 2025: 3,1%, un decimale in più rispetto a quello necessario per chiudere con un anno di anticipo la procedura di infrazione. Si conferma, si legge nel comunicato diffuso al termine del Consiglio dei ministri, "il percorso in discesa del deficit, sebbene su valori leggermente più elevati di quelli inclusi nelle previsioni del 2025".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Deficit, la procedura Ue resta EUROSTAT HA DECISO: L’ITALIA RESTA SOTTO PROCEDURA! COSA SUCCEDE ORA#Economia #Italia #Eurostat Notizie correlate Deficit al 3,1%, l’Italia resta sotto osservazione Ue. A rischio l'uscita dalla procedura di infrazione UeLa crescita c’è e i conti migliorano, ma i dati preliminari Istat evidenziano che per ora non si uscirà dalla procedura di infrazione per disavanzo... L'Italia resta nella procedura Ue. La rabbia di Meloni: deficit al 3,1%L’Italia dovrà attendere almeno un altro anno per l’uscita dalla procedura Ue per deficit eccessivo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Deficit/Pil al 3,1%, l'Italia fuori dalla procedura Ue solo nel 2027. Meloni: I primi dati sul Pil sempre sottostimati, una beffa. Cosa cambia ora; Deficit al 3,1%, l’Italia resta nella procedura Ue, Giorgetti: Ora serve flessibilità; Eurostat conferma: deficit Italia al 3,1%. Fuori procedura Ue solo nel 2027; Deficit ancora sopra il 3%: slitta l’uscita anticipata dalla procedura Ue. Italia, resta la procedura Ue: deficit al 3,1 per cento. «Colpa del Superbonus»Al fotofinish - e con un deficit Pil al 3,1 per cento nel 2025 - l'Italia resta in procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo. Su una conferma o un'uscita da questo meccanismo, ... ilmessaggero.it Deficit, la procedura Ue restaL’ultima, flebile, speranza si spegne un’ora prima del Consiglio dei ministri convocato per dare il via libera al Documento di Finanza Pubblica che, quest’anno, contiene esclusivamente il quadro ... quotidiano.net Il ministro Giorgetti all'inviata di Class CNBC, Janina Landau, dopo l'approvazione del Documento di finanza pubblica che certifica il rapporto deficit-Pil al 3,1% per il 2025 e la mancata uscita dell'Italia dalla procedura Ue per disavanzi eccessivi: "I dati del debi - facebook.com facebook Eurostat affossa le speranze del governo. Per pochi punti percentuali nel rapporto tra deficit e Pil l’Italia resta sotto osservazione Ue. L’austerità che la pemier ha accettato la condanna a un mesto finale di legislatura. In arrivo altri tagli x.com