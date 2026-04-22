L' Italia resta nella procedura Ue La rabbia di Meloni | deficit al 3,1%

L’Italia rimane nella procedura europea per deficit eccessivo, con un rapporto al 3,1% del pil. Il governo aveva puntato a ridurre questa percentuale già nel 2025, ma le autorità dell’Unione hanno deciso di mantenere la procedura attiva almeno per un altro anno. La situazione ha suscitato reazioni da parte del governo, che aveva manifestato speranze di uscita anticipata.

L’Italia dovrà attendere almeno un altro anno per l’uscita dalla procedura Ue per deficit eccessivo. Il governo ci aveva sperato, fissando l’obiettivo di scendere già nel 2025 alla fatidica soglia del 3%. Ma col 3,1% certificato da Eurostat e Istat i conti pubblici italiani si avviano - la decisione spetta alla Commissione Ue a inizio giugno - a restare ancorati ai vicoli di bilancio imposti da Bruxelles. Allontanando la possibilità di liberare risorse da destinare alle spese per la difesa e alla prossima manovra elettorale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non nasconde la propria rabbia, punta il dito contro «sciagurato» Superbonus e rimarca come da anni i primi dati Istat sottostimino il Pil effettivo per poi rivederlo al rialzo: «una beffa».🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Italia resta nella procedura Ue. La rabbia di Meloni: deficit al 3,1% Notizie correlate Eurostat conferma la doccia fredda per l’Italia, deficit/Pil al 3,1%: slitta l’uscita dalla procedura Ue. La rabbia di MeloniIl deficit italiano si è attestato al 3,1% del Pil nel 2025, in calo rispetto al 3,4% del 2024. Deficit al 3,1%, l’Italia resta sotto osservazione Ue. A rischio l'uscita dalla procedura di infrazione UeLa crescita c’è e i conti migliorano, ma i dati preliminari Istat evidenziano che per ora non si uscirà dalla procedura di infrazione per disavanzo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Occupazione in crescita, ma l’Italia resta ultima in Europa; In Europa occupazione record nel 2025 ma l’Italia resta fanalino di coda, pesa il divario nel lavoro femminile · LaC News24; Fmi vede nero: il mondo verso la recessione, l’Italia non crescerà più dello 0,5%; Asili nido, cresce la partecipazione ma l’Italia resta indietro in Europa. L'Italia resta nella procedura Ue. La rabbia di Meloni: deficit al 3,1%L’Italia dovrà attendere almeno un altro anno per l’uscita dalla procedura Ue per deficit eccessivo. Il governo ci aveva sperato, fissando l’obiettivo di scendere già nel 2025 alla fatidica soglia del ... gazzettadelsud.it L’Italia resta nella procedura Ue per deficit eccessivo, Giorgetti: Serve flessibilitàL’Italia resta nella procedura Ue per deficit eccessivo. Eurostat ha certificato un deficit/Pil al 3,1% nel 2025, sopra la soglia del 3%. Nel Documento di finanza pubblica approvato dal Consiglio dei ... rainews.it Tg3. . Doccia fredda dall'Eurostat: l'Italia resta nella procedura d'infrazione, mancato l'obiettivo del 3%. Giorgetti: "Sono le regole del gioco". - facebook.com facebook Deficit/pil 2025 confermato al 3,1%: l’Italia resta in procedura di infrazione. La maggior spesa per la difesa sarà soggetta ai vincoli Ue di @La_brus x.com