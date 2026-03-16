Nel 2025 il centro storico di Grosseto ha registrato una diminuzione del 44,7% delle attività commerciali rispetto all'anno precedente, portando a un forte calo dei negozi aperti. La situazione evidenzia una significativa desertificazione commerciale in tutta la zona. Le autorità locali stanno cercando di tutelare i centri naturali, ma la riduzione delle attività resta un dato di fatto.

Grosseto, 16 marzo 2026 – Nel 2025 il centro storico di Grosseto ha visto quasi dimezzarsi le proprie attività commerciali, con una flessione del 44,7%. Di fronte a questo scenario, Confcommercio Grosseto torna sull’argomento ribadendo come i Centri Commerciali Naturali (Ccn) rappresentino una risorsa fondamentale e uno dei presìdi più importanti per la salvaguardia del commercio di vicinato e del tessuto sociale cittadino. Per dare forza a questa visione, Confcommercio Grosseto sostiene e collabora attivamente con i Centri commerciali naturali del territorio provinciale, promuovendo la creazione di una rete di coordinamento tra le diverse realtà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crollo dei negozi, Grosseto fa i conti con la desertificazione: “Tuteliamo i Centri naturali”

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