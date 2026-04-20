Negli ultimi giorni sono stati diffusi i dati relativi ai centri per migranti in Albania, che confermerebbero l’efficacia delle politiche adottate dal governo. La narrazione della sinistra, invece, ha criticato il funzionamento di queste strutture, sostenendo che siano state create con finalità diverse. Le statistiche ufficiali mostrano numeri precisi circa la capienza, le persone accolte e le tempistiche di permanenza all’interno dei centri.

La narrazione della sinistra sui centri per migranti in Albania è stata costruita fin dall’inizio per delegittimare l’operato del governo per il contrasto all’immigrazione clandestina. Un operato che, però, sta portando i suoi frutti anche per quanto riguarda l’accordo Italia-Albania, visto e considerato che anche altri Paesi si sono rivolti al Paese balcanico per stipulare un accordo simile, ricevendo di contro un “no” da parte di Edi Rama, che non intende stringere patti di questo tipo con altri Paesi. Il sopralluogo odierno della delegazione di Fratelli d’Italia a Gjader ha permesso di portare dati e concretezza a una narrazione finora a senso unico ribaltandola con la forza dei fatti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Funzionano come promesso da Meloni”. Tutti i numeri dei centri in Albania

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