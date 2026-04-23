Negli ultimi mesi, il valore totale bloccato nelle piattaforme DeFi si è ridotto del 7%, attestandosi a circa 122 miliardi di dollari. Durante questo periodo, si sono registrate perdite sui protocolli basati su Ethereum e Solana. Contestualmente, si osserva un aumento degli investimenti in Bitcoin, che ha registrato un incremento del 73,60% a seguito dell’attacco informatico subito dalla piattaforma KelpDao.

? Cosa sapere Il TVL DeFi scende al 122 miliardi di dollari con perdite su Ethereum e Solana.. I capitali migrano verso Bitcoin che registra un incremento del 73,60% dopo l'attacco KelpDao.. Il valore totale bloccato nei protocolli DeFi è precipitato del 7% nelle ultime 24 ore, scendendo a poco più di 122 miliardi di dollari rispetto ai 229 miliardi registrati nell’ottobre 2025. Mentre il mercato si interroga sulla tenuta dei prezzi di Bitcoin, la vera emorragia finanziaria sta colpendo il settore della finanza decentralizzata. I dati raccolti tramite DeFiLlama e le analisi on-chain condotte da @waleswoosh su X mostrano una fuga di capitali senza precedenti che sta trasformando diverse reti in veri e propri relitti digitali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - DeFi in fuga: il TVL crolla del 7% e i capitali migrano verso Bitcoin

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