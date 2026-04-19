Nell’ultima settimana di scambi negli Stati Uniti, i capitali investiti in strumenti che replicano il Bitcoin hanno superato il miliardo di dollari. Questa cifra rappresenta un aumento significativo rispetto ai periodi precedenti e mostra un crescente interesse da parte degli investitori per i prodotti finanziari legati alla criptovaluta. I dati indicano un’attenzione sempre maggiore verso quegli strumenti che consentono di esporsi al prezzo del Bitcoin senza possederne direttamente.

I flussi finanziari verso gli strumenti che replicano il Bitcoin negli Stati Uniti hanno superato la soglia del miliardo di dollari nell’ultima settimana di scambi. La spinta rialzista ha trascinato il mercato digitale, alimentata dal miglioramento della stabilità in Medio Oriente. Il movimento di capitali ha una giornata cruciale venerdì 17 aprile, quando i prodotti quotati basati sulla criptovaluta hanno registrato entrate nette per 663,9 milioni di dollari. Questo picco rappresenta il quarto giorno consecutivo di acquisti per questi strumenti finanziari. Guardando alla settimana intera, il totale delle nuove risorse immesse nei Bitcoin ETF spot si attesta intorno ai 996,38 milioni di dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin ETF: l’ondata di capitali rompe il muro del miliardo

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