Decreto Sicurezza Meloni tira dritto e le opposizioni occupano i banchi del governo
Il governo ha deciso di proseguire con l’approvazione del decreto Sicurezza senza apportare modifiche immediate, annunciando che eventuali correzioni verranno affrontate in un secondo momento, dopo aver considerato i rilievi presentati dal Quirinale. Nel frattempo, le opposizioni sono entrate nei banchi del governo, occupandoli con proteste e interventi. La discussione sulla normativa continua, con il dibattito che si svolge nelle aule parlamentari.
Il governo tira dritto e interverrà solo successivamente per accogliere i rilievi del Quirinale sul decreto Sicurezza. La conferma arriva dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e scatena il caos alla Camera, dove le opposizioni hanno occupato i banchi del governo costringendo così la presidenza a convocare la conferenza dei capigruppo. La riunione dei capigruppo ha stabilito che il governo porrà la fiducia e dalle 16 di domani inizieranno le dichiarazioni di voto con, a seguire, il voto sulla fiducia e l’esame degli ordini del giorno. Il governo, poi, approverà un altro decreto per correggere la norma per gli incentivi agli avvocati insieme al via libera al decreto Sicurezza.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Notizie correlate
Bagarre alla Camera sul Decreto Sicurezza: le opposizioni occupano i banchi del governoI deputati delle opposizioni hanno accerchiato i banchi del governo nell’Aula della Camera ‘occupandone’ lo spazio durante la discussione sul decreto...
Dl sicurezza, deputati delle opposizioni occupano i banchi del Governo alla Camera(LaPresse) I deputati delle opposizioni hanno occupato i banchi del Governo dopo il voto delle questioni pregiudiziali sul decreto sicurezza.
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Dl sicurezza, approvato in Senato. Frizioni nella maggioranza, opposizioni protestano: zero diritti; Decreto sicurezza, tensione con il Quirinale: nodo sugli incentivi ai legali dei migranti; Rimpatri, no del Quirinale al premio. La norma andrà riscritta (o salterà); Migranti, sui rimpatri la maggioranza tira dritto, ma è muro delle opposizioni contro il decreto-sicurezza.
Decreto sicurezza, Meloni tira dritto: Non è un pasticcio ma scoppia il caos in AulaScontro frontale sul decreto sicurezza, tra la linea dura del governo e la protesta clamorosa delle opposizioni in Aula. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni difende il provvedimento senza arret ... giornalelavoce.it
Decreto Sicurezza, Meloni tira dritto e le opposizioni occupano i banchi del governoIl governo tira dritto e interverrà solo successivamente per accogliere i rilievi del Quirinale sul decreto Sicurezza. La conferma arriva dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e scatena il ... lanotiziagiornale.it
Noi oggi non stiamo discutendo un decreto sicurezza. Stiamo discutendo l’ennesimo decreto-vetrina di un Governo che continua a confondere la propaganda con la politica criminale, il titolo di giornale con la legge penale, la paura con la prevenzione. Un pro - facebook.com facebook
"Sul decreto sicurezza, che io non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati". Lo dice la premier Giorgia Meloni parlando con i giornalisti al Salone del Mobile di Milano x.com