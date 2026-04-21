Il governo ha deciso di proseguire con l’approvazione del decreto Sicurezza senza apportare modifiche immediate, annunciando che eventuali correzioni verranno affrontate in un secondo momento, dopo aver considerato i rilievi presentati dal Quirinale. Nel frattempo, le opposizioni sono entrate nei banchi del governo, occupandoli con proteste e interventi. La discussione sulla normativa continua, con il dibattito che si svolge nelle aule parlamentari.

Il governo tira dritto e interverrà solo successivamente per accogliere i rilievi del Quirinale sul decreto Sicurezza. La conferma arriva dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e scatena il caos alla Camera, dove le opposizioni hanno occupato i banchi del governo costringendo così la presidenza a convocare la conferenza dei capigruppo. La riunione dei capigruppo ha stabilito che il governo porrà la fiducia e dalle 16 di domani inizieranno le dichiarazioni di voto con, a seguire, il voto sulla fiducia e l’esame degli ordini del giorno. Il governo, poi, approverà un altro decreto per correggere la norma per gli incentivi agli avvocati insieme al via libera al decreto Sicurezza.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Decreto Sicurezza, Meloni tira dritto e le opposizioni occupano i banchi del governo

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