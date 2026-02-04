Sicurezza ultime limature dopo confronto Mattarella-Mantovano Domani pacchetto in Cdm

Domani il governo porta in Consiglio dei ministri un nuovo pacchetto di misure sulla sicurezza. Le versioni finali del decreto e del ddl sono ancora in fase di limatura, ma l’obiettivo è approvarli subito. La stretta sulla sicurezza resta in cima alla lista, e si lavora per definire gli ultimi dettagli prima della riunione di domani pomeriggio.

Roma, 4 feb. (askanews) – Le ultime limature, spiegano, sarebbero ancora in corso. Ma da palazzo Chigi non hanno dubbi: il pacchetto sicurezza, un decreto e un ddl, approderanno nel Consiglio dei ministri che si terrà domani pomeriggio. Nessun ulteriore rinvio, dunque, dopo quello di 24 ore deciso ieri mattina anche per consentire al Quirinale un vaglio approfondito delle norme. La certezza che le misure così fortemente volute dalla maggioranza e da Giorgia Meloni in particolare – soprattutto dopo gli scontri di sabato scorso a Torino – saranno sul tavolo della riunione, giunge però solo dopo un colloquio decisivo avvenuto in mattinata tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il governo ha confermato che domani porterà in Consiglio dei ministri il pacchetto sicurezza, dopo aver ricevuto il via libera dal Quirinale.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato oggi il senatore Mantovano al Quirinale.

