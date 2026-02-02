Scudo penale anche per i cittadini e cauzione per chi organizza cortei cosa prevede il nuovo decreto sicurezza

Il governo torna a mettere mano sulla sicurezza con nuove misure. Dopo il caos di Torino, dove sono stati esplosi sassi e lanciato un vero e proprio assalto alle forze dell’ordine, il centrodestra spinge per rafforzare le pene e proteggere sia i cittadini sia chi organizza proteste. Durante la riunione di oggi, la premier Meloni ha deciso di introdurre uno scudo penale per chi partecipa ai cortei e di prevedere una cauzione per chi organizza manifestazioni pubbliche. La linea dura si fa più chiara, nel tentativo di fermare epis

Roma, 2 febbraio 2026 – Dopo il sabato di guerriglia urbana che ha devastato Torino e ferito oltre cento uomini delle forze dell'ordine, il centrodestra ripropone un giro di vite sulla sicurezza, tema al centro della riunione di governo convocata per oggi dalla premier Giorgia Meloni, dopo la visita in ospedale ad Alessandro Calista, l'agente aggredito con calci, pugni e con un martello da un gruppo di antagonisti. Al centro del vertice di governo le nuove norme del decreto sicurezza, al momento fermo sul tavolo del Viminale. Ma che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri già mercoledì, come vorrebbe il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini.

