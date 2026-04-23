Negli ultimi anni, studi condotti in Norvegia hanno rilevato un calo di circa sette punti di QI tra le generazioni, segnando un'inversione dell’effetto Flynn, che in passato indicava un miglioramento delle capacità cognitive nel tempo. Questo trend sta portando a un aumento dell’analfabetismo funzionale in diversi paesi sviluppati, sollevando interrogativi sullo stato attuale dell’intelligenza collettiva. I dati suggeriscono un cambiamento nei livelli di competenza cognitiva delle nuove generazioni rispetto al passato.

? Cosa sapere I dati norvegesi indicano un calo di 7 punti di QI per ogni generazione.. L'inversione dell'effetto Flynn nei paesi sviluppati segnala un aumento dell'analfabetismo funzionale.. I dati raccolti da ricercatori e specialisti indicano un preoccupante declino delle capacità cognitive globali, con punteggi del quoziente intellettivo in calo nei paesi sviluppati e un aumento dell’analfabetismo funzionale che mette in discussione la qualità del pensiero collettivo attuale. Mentre nel corso del XX secolo l’umanità viveva una fase di espansione mentale documentata dal cosiddetto effetto Flynn — un fenomeno attribuito a migliori condizioni nutrizionali, educative e sanitarie che portava a un costante aumento dei punteggi nei test di QI — la tendenza si è invertita drasticamente negli ultimi decenni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Declino del QI: perché la nostra intelligenza sta svanendo

Multi SubHe Became the Last Disciple of a Broken Peak—Then Built It Into a Holy Land

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