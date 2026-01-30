L’intelligenza artificiale sta entrando a passo deciso nel mondo della pornografia. Le aziende producono già contenuti generati da software avanzati, e il settore si trova a dover affrontare cambiamenti rapidi. Lavoratrici e produttori cercano di capire come muoversi tra nuove opportunità e rischi, mentre la rete si prepara a un’onda di contenuti sempre più realistici e personalizzati.

Il porno è da sempre un banco di prova per le nuove tecnologie. Quando Johannes Gutenberg inventò la stampa alla fine del quattrocento, fu subito usata per stampare opuscoli osceni. I film per adulti furono messi su videocassetta per la prima volta nel 1977, un anno prima delle pellicole hollywoodiane, e dominarono le vendite per un po’. Quando nei primi anni ottanta fu lanciato il Minitel, un precursore francese di internet, i servizi erotici rappresentavano inizialmente dal 30 al 50 per cento di tutto il traffico. È andata in modo simile con le videocamere a 8 millimetri, con la televisione via cavo e ora anche con l’intelligenza artificiale (ia). 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando l’industria del porno

Approfondimenti su Intelligenza Artificiale

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Intelligenza Artificiale

Argomenti discussi: Come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del calcio; L’intelligenza artificiale sta sviluppando i nuovi ingredienti di Mars; In che modo l’intelligenza artificiale sta cambiando i dati dei pronostici; IA e selezione del personale, l'allarme di Federmanager.

L'intelligenza artificiale taglia più posti di lavoro di quanti ne crea ma garantisce maggiore produttivitàL'intelligenza artificiale sta facendo perdere alla Gran Bretagna più posti di lavoro di quanti ne crei. A testimoniare il calo ... iltempo.it

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando l’industria del pornoIl porno è da sempre un banco di prova per le nuove tecnologie. Quando Johannes Gutenberg inventò la stampa alla fine del quattrocento, fu subito usata per stampare opuscoli osceni. I film per adulti ... internazionale.it

Dalla “biopsia digitale” al Gps dei nervi: come l’intelligenza artificiale sta cambiando la chirurgia urologica x.com

il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) - facebook.com facebook