Anthopic respinge l’ultimatum del Pentagno | No all’uso militare senza limiti della nostra intelligenza artificiale Claude

Anthropic ha rifiutato l'ultimatum del Pentagono, dichiarando che non consentirà l’uso militare senza limiti della sua intelligenza artificiale Claude. La startup di San Francisco ha comunicato di non poter, in buona coscienza, concedere al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti l’accesso senza restrizioni alla propria tecnologia. La decisione è stata annunciata oggi senza ulteriori dettagli.

San Francisco, 27 febbraio 2026 – Anthropic dice no al Pentangono. La startup di intelligenza artificiale ha fatto sapere che "non può in buona coscienza" cedere alle richieste del Dipartimento della Difesa Usa e permetterle di accedere senza restrizioni alla sua tecnologia. "Le minacce non cambiano la nostra posizione: non possiamo in coscienza acconsentire alla loro richiesta", ha dichiarato in un comunicato l'amministratore delegato Dario Amodei, ribadendo che, in casi specifici, l'IA può diventare uno strumento che "mina anziché difendere i valori democratici". Gli Stati Uniti avevano dato tempo alla società fino a oggi,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

