La Regione Puglia ha presentato una nuova richiesta al Consiglio superiore della magistratura per ottenere un'ulteriore aspettativa dalla magistratura per l'ex governatore, che si trova in politica da più di vent'anni. È la quarta volta che si fa questa domanda, questa volta per fare di Emiliano un consulente del presidente della città. La richiesta riguarda l'assegnazione di un incarico temporaneo che permetterebbe all'ex politico di lavorare in un ruolo diverso da quello giudiziario.

La Regione Puglia ci riprova a fare dell'ex governatore Michele Emiliano uno "stretto collaboratore" del presidente Decaro, tornando per quarta volta a chiedere al Csm di concedergli una ulteriore aspettativa dalla magistratura, dopo oltre vent'anni in politica. La terza commissione del Csm ha già bocciato tre volte le prime formulazioni della richiesta, perché fare il "consigliere giuridico della presidenza" non rientrerebbe negli incarichi per i quali è possibile concedere il collocamento in aspettativa. E così la Regione ha inviato oggi una nuova istanza scritta, a chiarimento della tipologia di incarico che vorrebbe assegnare all'ex presidente della Puglia, con un impegno specifico sul dossier ex Ilva.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Decaro ritenta, nuova domanda al Csm per Emiliano consulente

Notizie correlate

Emiliano consulente della Regione, la proposta di Decaro al Csm: un Co.co.co da 130mila euroDopo tre risposte negative, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, ieri mattina, si è presentato di persona presso la sede del Consiglio...

Il Csm gela Decaro: Emiliano non può fare il consulente giuridico della Regione PugliaLa telenovela del collocamento del magistrato Michele Emiliano nel ruolo di "consulente giuridico" del governatore pugliese Antonio Decaro registra...