Debutto a Madrid | il servizio di Iga Swiatek compie un importante progresso

Durante il torneo di Madrid, Iga Swiatek ha mostrato un miglioramento nel suo servizio, segnando un progresso rispetto alle sue prestazioni precedenti. La giocatrice ha iniziato il torneo con un passo deciso, mettendo in mostra una maggiore efficacia nel servizio durante le prime partite. Questo cambiamento ha contribuito alla sua presenza sul campo e alla sua capacità di mantenere il ritmo nelle sfide iniziali del torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il viaggio di Iga Swiatek al Madrid Open è iniziato nel migliore dei modi. La tennista polacca, attuale numero uno del mondo, ha superato Daria Snigur in un match dominato, chiudendo con un punteggio di 6-1, 6-2. Dopo una prestazione deludente all’Australian Open, Swiatek si è mostrata molto più sicura sul campo, riflettendo il lavoro svolto nei giorni precedenti al torneo spagnolo. Il nuovo allenatore Francisco Roig, noto per la sua esperienza al fianco di Rafael Nadal, ha apportato cambiamenti significativi al servizio di Swiatek.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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