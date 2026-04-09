Kim Clijsters stupita dalla scelta di Roig per Iga Swiatek | Incredibile!

Francisco Roig si unisce al team di Iga Swiatek, suscitando sorpresa tra gli addetti ai lavori. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e ha attirato l’attenzione per la sua natura inaspettata. La campionessa polacca continuerà così con un nuovo supporto tecnico, in un momento cruciale della stagione. La notizia è stata accolta con reazioni di sorpresa e curiosità da parte di vari esperti del settore.

"> Francisco Roig entra nel team di Iga Swiatek. Francisco Roig ha recentemente unito le forze con Iga Swiatek, assumendo il ruolo di suo nuovo allenatore. La notizia ha sollevato un certo clamore, considerando che il suo arrivo ha significato lasciare indietro un altro giocatore, Giovanni Mpetshi Perricard. Perricard ha espresso il suo rammarico per la separazione, rivelando che Roig non lo ha informato direttamente della sua decisione. Questo ha sollevato domande sulla professionalità e sul rispetto da parte dell’allenatore. In un episodio recente del podcast ‘Love All’, Kim Clijsters ha commentato la situazione, mettendo in evidenza le sue preoccupazioni sulla mancanza di comunicazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Kim Clijsters stupita dalla scelta di Roig per Iga Swiatek: “Incredibile!” Iga Swiatek annuncia Francisco Roig come nuovo allenatore: “Voglio tornare ad essere una roccia”Iga Swiatek ha scelto Francisco Roig come nuovo allenatore dopo il periodo trascorso con Wim Fissette. Swiatek e Roig: il piano per tornare regina nel 2026La decisione di Iga Swiatek di affidare il proprio destino sportivo a Francisco Roig segna un punto di svolta nella stagione 2026 della tennista...