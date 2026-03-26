greg rusedski rivela cosa serve per allenare iga swiatek

Dopo la delusione al Miami Open, Iga Swiatek ha deciso di interrompere la collaborazione con il suo allenatore Wim Fissette. La giocatrice polacca aveva lavorato con lui per diversi mesi, ma ora si cerca una nuova strategia di preparazione. La notizia arriva a poche settimane dalla fine del torneo, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri.

"> Iga Swiatek si separa da Wim Fissette dopo la delusione al Miami Open. Iga Swiatek ha deciso di interrompere la collaborazione con il suo allenatore Wim Fissette dopo la sconfitta al secondo turno del Miami Open. Questa notizia arriva in un momento critico per la tennista polacca, la cui forma non ha soddisfatto le aspettative dopo il trionfo a Wimbledon. Attualmente, Swiatek non ha ancora nominato un nuovo coach, mentre Piotr Wozniacki, considerato un potenziale candidato, ha già escluso la possibilità di prendere in carico la sua preparazione. Questa situazione apre interrogativi sul futuro della campionessa, che dovrà trovare un nuovo punto di riferimento in vista della stagione sulla terra battuta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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