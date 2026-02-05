De Pascale e Allegni rendono omaggio ad Amalia Geminiani | Perdiamo una donna simbolo della Resistenza

De Pascale e Allegni hanno reso omaggio ad Amalia Geminiani, definendola una donna simbolo della Resistenza. Con la sua scomparsa, si perde una figura che ha sempre rappresentato i valori di libertà, democrazia e diritti nelle nostre terre. La sua testimonianza e il suo impegno rimarranno un esempio per tutti.

"Con la scomparsa di Amalia Geminiani perdiamo un'altra grande donna simbolo della Resistenza nelle nostre terre, testimone instancabile dei valori di libertà, democrazia e diritti. Poco più che adolescente scelse il coraggio, diventando staffetta partigiana in uno dei momenti più bui del nostro.

