Siti storici della Resistenza de Pascale | La Regione coprirà i tagli del Governo

Da ilrestodelcarlino.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rappresentante della regione ha dichiarato che si oppone ai recenti tagli del governo ai siti storici della Resistenza. Ha chiesto che il governo riveda le decisioni e le annulli immediatamente. La questione riguarda le risorse destinate alla tutela e alla conservazione di questi luoghi simbolo. La regione ha assicurato che coprirà eventuali mancanze di fondi provenienti dall’alto. La dichiarazione è stata resa durante un evento pubblico a Bologna.

Bologna, 22 aprile 2026 - “Il governo torni subito indietro sui tagli ai siti storici della Resistenza. In caso contrario, la Regione interverrà direttamente, compensando quelle riduzioni se venissero confermate”. È la dura risposta di Michele de Pascale, presidente della Regione, di fronte alla riduzione dei contributi statali destinati ai siti impegnati nella tutela della memoria della Resistenza, per finanziare il Decreto accise. Il Governatore agli istituti:“Non annullate alcuna iniziativa”. “Abbiamo inviato un messaggio molto chiaro agli istituti: non annullate alcuna iniziativa – continua de Pascale –. Nessuno studente deve essere privato della possibilità di visitare questi luoghi”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Siti storici della Resistenza, de Pascale: “La Regione coprirà i tagli del Governo”

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