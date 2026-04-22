Siti storici della Resistenza de Pascale | La Regione coprirà i tagli del Governo

Il rappresentante della regione ha dichiarato che si oppone ai recenti tagli del governo ai siti storici della Resistenza. Ha chiesto che il governo riveda le decisioni e le annulli immediatamente. La questione riguarda le risorse destinate alla tutela e alla conservazione di questi luoghi simbolo. La regione ha assicurato che coprirà eventuali mancanze di fondi provenienti dall’alto. La dichiarazione è stata resa durante un evento pubblico a Bologna.

Bologna, 22 aprile 2026 - “Il governo torni subito indietro sui tagli ai siti storici della Resistenza. In caso contrario, la Regione interverrà direttamente, compensando quelle riduzioni se venissero confermate”. È la dura risposta di Michele de Pascale, presidente della Regione, di fronte alla riduzione dei contributi statali destinati ai siti impegnati nella tutela della memoria della Resistenza, per finanziare il Decreto accise. Il Governatore agli istituti:“Non annullate alcuna iniziativa”. “Abbiamo inviato un messaggio molto chiaro agli istituti: non annullate alcuna iniziativa – continua de Pascale –. Nessuno studente deve essere privato della possibilità di visitare questi luoghi”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Siti storici della Resistenza, de Pascale: “La Regione coprirà i tagli del Governo” Notizie correlate La Regione insorge contro i tagli agli istituti e ai siti storici della Resistenza: “Governo reintegri risorse”L’Emilia-Romagna chiede al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e al Governo Meloni di reintegrare il 20% delle risorse tagliate ai siti storici... Leggi anche: Sfregio alla Liberazione. L’onda nera a Predappio e i tagli ai siti della Resistenza Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Taglio ai fondi per i luoghi simbolo della Resistenza, la Regione pronta a coprire il buco; Cosa fare in Valle d'Aosta - Una passeggiata sui luoghi della Resistenza a Perloz per la Festa della Liberazione; Cosa fare il 25 aprile a Roma per la Festa di Liberazione 2026; Documentario C’È CHI DISSE NO. LA RESISTENZA DEGLI INTERNATI MILITARI ITALIANI. Siti storici della Resistenza, de Pascale: La Regione coprirà i tagli del GovernoAbbiamo inviato un messaggio molto chiaro agli istituti: non annullate alcuna iniziativa – continua de Pascale –. Nessuno studente deve essere privato della possibilità di visitare questi luoghi. ilrestodelcarlino.it Tagli ad istituti e siti storici della Resistenza, Emilia-Romagna chiede al Governo il reintegro delle risorseL’Emilia-Romagna chiede al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e al Governo Meloni di reintegrare il 20% delle risorse tagliate ai siti storici della Resistenza. Cinque quelli riconosciuti a ... sulpanaro.net Libia. Intesa Assorestauro-Undp su restauro e rilancio dei siti storici x.com Cos'hanno in comune i telescopi giganti, le tombe preistoriche gli antichi siti reali Sono tutti grandi siti storici in attesa di diventare parte dell'eredità culturale dell'isola In Irlanda, vari importanti siti si trovano sulla lista provvisoria dell'UNESCO, riconosciuti p - facebook.com facebook