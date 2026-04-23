De Pascale a 360° | Rimini era l' unica destinazione turistica al mondo senza aeroporto Ora cambierà tutto

Il rilancio dell’aeroporto di Rimini rappresenta una novità significativa per la regione, poiché fino a ora era l’unica destinazione turistica mondiale senza un aeroporto dedicato. La decisione di investire nel potenziamento delle infrastrutture aeroportuali fa parte di un piano più ampio di sviluppo turistico e di miglioramento delle connessioni nell’intera Emilia-Romagna. La modifica interesserà i flussi di visitatori e le modalità di accesso alla zona.