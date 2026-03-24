Rimini piange un gigante della promozione turistica Aureliano era un riminese old style che guardava al futuro

Rimini piange la scomparsa di Aureliano Bonini, figura nota nel settore della promozione turistica. Nato nel 1940, è figlio del pittore Demos, e la sua carriera è stata caratterizzata da un approccio tradizionale con attenzione al futuro. La città si raccoglie in queste ore di lutto per la perdita di un protagonista storico locale.

Dai primi passi nel turismo agli incarichi internazionali, Bonini ha segnato un’epoca. Il cordoglio della città e il ricordo del sindaco Sadegholvaad. Nel 2022 gli fu assegnato il Sigismondo d’Oro La città di Rimini è in lutto per la scomparsa di Aureliano Bonini. Figlio di Demos, noto pittore riminese, Aureliano nasce a Rimini nel 1940. Studia e si diploma a Rimini, poi frequenta l’Università di Urbino, un Master a Londra nel 1964 e la Laurea in Sociologia nel 1977. Il padre lo convince a partire ancora giovane per Londra per imparare la lingua essenziale in una città turistica quale è Rimini. Dopo il rientro da Londra nel 1958, e svolto il... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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