Il parco Walt Disney Studios in Francia ha cambiato nome in Disney Adventure World domenica 29 marzo, introducendo una nuova attrazione chiamata World of Frozen. La modifica coincide con l'apertura ufficiale di questa attrazione, che porta il nome di un celebre film d'animazione. La nuova sezione si aggiunge alle aree già esistenti nel parco, che ora si presenta con una denominazione diversa.

Il parco Walt Disney Studios è diventato ufficialmente Disney Adventure World domenica 29 marzo. È subentrata, infatti, una nuova attrazione di punta: World of Frozen. Quest’ultima rientra in un progetto di espansione da due miliardi di euro che sta drasticamente cambiando il parco a tema più visto d’Europa. Disneyland Paris si espande con il mondo innevato di Frozen. Michel den Dulk, vicepresidente e direttore creativo di Walt Disney Imagineering, ha descritto l’inserimento del mondo di Frozen e Raperonzolo come una conseguenza naturale. Questo perché «la Regina delle Nevi -fiaba di Hans Christian Andersen da cui Frozen ha preso spunto- è profondamente radicata nella tradizione orale europea». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Disney si espande in Francia con il Mondo di Frozen. Macron: «Miglior destinazione turistica d’Europa»

Articoli correlati

Si chiude il Btm 2026: marketing di destinazione un faro digitale per la narrazione turistica di BariSi è conclusa l’edizione 2026 del BTM, evento di spessore internazionale e punto di riferimento per il comparto turistico del Mezzogiorno.

Il Sannio Matesino si candida come destinazione turistica: 316 soggetti aderiscono alla DMO “Sei Valli Sannite”.Tempo di lettura: 6 minuti ­ L’Abbazia di San Salvatore ha fatto da cornice a un momento storico per il turismo del Territorio: la presentazione...

Una raccolta di contenuti su Disney si espande in Francia con il...

Disney si espande in Francia con il mondo di Frozen. Macron: «Miglior destinazione turistica d’Europa»Il parco Walt Disney Studios è diventato ufficialmente Disney Adventure World domenica 29 marzo. msn.com

Il regno di Frozen apre a Disneyland Paris: il nuovo parco a tema costato 2 miliardi di euroÈ stato inaugurato ieri 29 marzo il nuovo mondo di Disneyland Paris: tra le attrazioni più attese, il World of Frozen dove si possono incontrare passeggiando ... fanpage.it