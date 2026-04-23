Nel corso di un commento recente, De Grandis ha elogiato il giocatore bianconero per aver ritrovato il suo istinto da bomber durante la partita contro il Bologna, sottolineando come questa qualità fosse già presente nel suo passato al Lille. Inoltre, ha espresso apprezzamento anche per un altro calciatore della stessa squadra, evidenziando le sue prestazioni recenti. Le dichiarazioni si sono concentrate sulle prestazioni individuali dei giocatori in campo.

di Luca Fioretti De Grandis applaude David: «Col Bologna ha recuperato quell’istinto da bomber che aveva al Lille». Le sue dichiarazioni negli studi di Sky Sport. Stefano De Grandis è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare della Juventus, reduce dalla bella vittoria contro il Bologna domenica sera all’Allianz Stadium. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO DE GRANDIS – « Per quanto riguarda la Juve, ieri parlavano tutti di una squadra che si divertisse a giocare. Ha fatto delle buone cose, ha segnato David finalmente per loro. Yildiz è stato in panchina, ma hanno vinto lo stesso. David è comunque bravo perché sul cross di Kalulu la va a cercare di testa, quindi recupera quell’istinto da bomber che al Lille aveva e nella Juventus no.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Grandis applaude David: «Col Bologna ha recuperato quell’istinto da bomber che aveva al Lille». Poi esalta un altro bianconero

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