Durante una recente analisi, De Grandis ha elogiato la Juventus per la vittoria a Bergamo, sottolineando che questa vittoria indica una certa solidità della squadra. Ha anche commentato un episodio in cui un calciatore avversario ha segnato deviando il pallone in modo insolito. La sua analisi si è concentrata sulla performance della squadra e su alcuni dettagli di una partita recente.

di Luca Fioretti De Grandis applaude la Juve: «Vincere come ha fatto a Bergamo è sintomo di solidità». La sua analisi direttamente negli studi di Sky Sport. Stefano De Grandis è intervenuto negli studi di Sky Sport soffermandosi sulla vittoria della Juventus contro l’ Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO DE GRANDIS – « Non ha giocato bene, ma se ci si ricorda Atalanta-Juventus di Coppa Italia, l’Atalanta vince 3-0 ma non era vero perché aveva giocato meglio la Juve. Aveva avuto un sacco di occasioni, aveva preso goal su un rigore inventato una di quelle pallate sul braccio di cui non se ne era accorto nessuno allo stadio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Grandis applaude la Juve: «Vincere come ha fatto a Bergamo è sintomo di solidità. E se Boga segna svirgolando…»

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