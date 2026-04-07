De Grandis non ha dubbi | David ha giocato bene però ha preso un palo in cui è stato sfortunato Su Vlahovic dico questo

Stefano De Grandis ha commentato la partita della Juventus contro il Genoa, sottolineando che David ha giocato bene, anche se è stato sfortunato col palo colpito durante la gara. Ha inoltre fatto alcune considerazioni su Vlahovic, senza entrare in dettagli specifici o opinioni personali. La discussione si è concentrata sull’andamento della partita e sulle prestazioni individuali dei giocatori.

di Angelo Ciarletta Stefano De Grandis ha commentato la prestazione della Juventus nel match vinto contro il Genoa. Vediamo che cosa ha detto. Stefano De Grandis a Sky Sport ha parlato della prestazione della Juventus con il Genoa, analizzando la prova dei singoli. Di seguito le sue dichiarazioni. CONTINASSA JUVE LIVE LE PAROLE DI DE GRANDIS – « Il discorso Juve, lo ha detto Spalletti, lascia lui la parola, ieri ha detto: ‘primo tempo meraviglioso ma non è possibile una squadra che fa un primo tempo così, nel secondo smetta di correre, passeggia, pensa di aver già vinto, se loro fanno goal su rigore, diventa una partita problematica’. C’è il... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Grandis non ha dubbi: «David ha giocato bene però ha preso un palo in cui è stato sfortunato. Su Vlahovic dico questo» Leggi anche: De Grandis non ha dubbi: «Zielinski jolly totale, Esposito ha una maturità rara. Su Frattesi dico…» Prandelli non ha dubbi: Inter? «Ha le mani sullo scudetto. In Europa però… Sul caso Bastoni Kalulu dico questo»Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli.