Durante la prossima finestra estiva di calciomercato, la Juventus sta considerando l’acquisto di un nuovo portiere. La pista che coinvolge il possibile arrivo di un giocatore di questa posizione si è riaccesa nelle ultime settimane. Al momento, non sono stati ancora definiti dettagli o accordi ufficiali tra le parti interessate. La società ha scelto di mantenere riservate le trattative in corso.

In vista della prossima finestra estiva di calciomercato, la Juventus starebbe valutando l’innesto di un nuovo portiere. Dopo un’annata di alti e bassi da parte della coppia Perin-Di Gregorio, Comolli si sarebbe interessato prima a Vicario, per poi spingere per Alisson, ottenendo anche il primo sì da parte del calciatore. Il prezzo del cartellino e dello stipendio, però, sembrano aver raffreddato la pista del brasiliano, vista la necessità da parte dei bianconeri di rinforzare anche altri reparti. Negli ultimi giorni sembrerebbe crescere l’interesse per David De Gea, portiere della Fiorentina, che potrebbe lasciare Firenze ad un prezzo accessibile.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, si riaccende la pista per De Gea

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