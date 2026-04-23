Davide Lacerenza | A Milano 5mila escort pr e gestori hanno fogli excel dove c' è scritto tutto

A Milano, le autorità stanno seguendo un'indagine sulla presenza di circa 5.000 escort, pr e gestori coinvolti in un presunto sistema di sfruttamento legato a eventi organizzati da un'agenzia. Secondo fonti investigative, alcuni soggetti utilizzano fogli Excel per gestire dettagli relativi a queste attività. La procura e la guardia di finanza stanno accertando eventuali illeciti connessi a questa rete.

A Milano l'indagine della guardia di finanza e della procura su un presunto giro di sfruttamento della prostituzione nell'ambito delle serate organizzate dall'agenzia Ma.de, nei locali della movida, prosegue. E in tema di escort e serate con clienti facoltosi, spesso alla ricerca di compagnia e.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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