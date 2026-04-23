Durante una cena tra personaggi noti, è stato notato che uno di loro ha consumato un vino dal valore di circa 20.000 dollari senza rendersene conto. La serata, caratterizzata da un regalo di lusso e da conversazioni tra celebrità, si è conclusa con questa scoperta inattesa. Nessuna delle persone coinvolte ha rivelato ulteriori dettagli sul momento o sulle circostanze in cui è avvenuto il consumo.

Roma, 23 aprile 2026 – Una cena tra celebrità, un regalo elegante e un dettaglio sfuggito. Basta poco per trasformare una serata normale in un episodio da ricordare. Lo sa bene Dave Grohl, leader dei Foo Fighters, che ha raccontato un aneddoto tanto divertente quanto imbarazzante durante una recente intervista. Quel vino delizioso e quella cena “finita male”. Ospite del podcast Dish, il frontman dei Foo Fighters ha ricordato una cena a casa di un attore molto famoso, di cui ha preferito non fare il nome. Un invito inatteso, in un ambiente esclusivo. Grohl si presenta con una bottiglia di vino acquistata nella Napa Valley, convinto di fare bella figura.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dave Grohl e il vino da 20mila dollari: “L’ho bevuto tutto senza saperlo”

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