Dopo la perdita del batterista della band, l’ex batterista dei Nirvana ha affrontato un periodo difficile, iniziando un percorso di terapia che dura sei giorni alla settimana da circa 70 settimane. Recentemente, ha annunciato di essere diventato di nuovo padre a seguito di un episodio di tradimento che ha avuto un forte impatto sulla sua vita personale.

Per riuscire ad ammettere la verità, «ho dovuto spegnere tutto, una di queste cose era la mia preoccupazione per ciò che pensano gli altri», ha raccontato al Guardian, nella prima intervista rilasciata dopo l'annuncio dell'infedeltà alla moglie Jordyn Blum, che ha sposato nel 2003 e dalla quale ha avuto tre figlie, Violet, Harper e Ophelia. «Riuscire a mettere da parte quella parte di sé può essere a volte un esercizio molto salutare per riflettere sulla vita nel proprio raggio d’azione immediato. Non dare a tutto ciò un peso tale da poterti distruggere completamente». Dave Grohl ha riflettuto sul periodo in cui si era eccessivamente impegnato in mille progetti: «Ci sono stati anni in cui ero così eccessivamente ambizioso con certe cose, come una serie documentaristica su HBO, scrivere un libro, qualsiasi cosa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dave Grohl dopo il tradimento che l’ha reso di nuovo padre: «Sono in terapia sei giorni a settimana da 70 settimane»

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