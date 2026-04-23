Dati Movimpresa le aziende pontine crescono Ma l' agricoltura è in picchiata

Nel primo trimestre del 2026, nel territorio di Latina, si sono registrate 1.009 nuove iscrizioni e 881 cessazioni di aziende alla Camera di Commercio, con un saldo positivo di 128 imprese. Le aziende complessive sono 56.749, di cui 47.238 risultano attive. Mentre il numero di imprese cresce, il settore agricolo mostra segnali di crisi, con dati che indicano un calo rispetto ai periodi precedenti.

56.749 aziende, di cui 47.238 attive. 1.009 le nuove iscrizioni e 881 le cessazioni per un bilancio positivo di 128 aziende in più iscritte alla Camera di Commercio nel primo trimestre del 2026 nel territorio di Latina nel primo trimestre del 2026. Lo dicono i dati Osserfare della Camera di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Imprese femminili in Umbria: meno aziende ma più solide. Crescono occupazione e dimensioni medie Manifattura, crescono le aziende che trainano il settoreC’è una parte della manifattura italiana che non solo regge l’urto delle difficoltà economiche, ma continua a crescere e a produrre valore. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Osserfare – I dati Movimprese del primo trimestre 2026; Il 2026 delle imprese di Frosinone e Latina: un territorio che resiste in un mondo che trema; MOVIMPRESE: OLTRE 2400 IMPRESE IN PIÙ NEL PRIMO TRIMESTRE; Cciaa Basilicata: imprese lucane resistono nel primo trimestre 2026. Riassunto: Boomi attiva i dati per le aziendeLe innovazioni della piattaforma attivano i dati contestuali per alimentare l'IA aziendale a livello di produzione, con una nuova istanza della piattaforma europea per il controllo localizzato ... 01net.it Denodo presenta Agora, il Denodo Cloud Service che rivoluziona la gestione dei dati per le aziende di tutto il mondoDenodo, leader nella gestione dei dati, presenta Agora, una nuova soluzione basata sul cloud che trasforma la gestione dei dati per le organizzazioni a livello globale. Agora offre ai clienti un ... datamanager.it I dati diffusi dal report Movimprese relativi al primo trimestre del 2026 sono incoraggianti: sapere che il Lazio è oggi la prima regione italiana sia per saldo imprenditoriale, con +2.477 imprese, sia per tasso di crescita, è un segnale forte, che parla della vitalità, - facebook.com facebook Osserfare - I dati Movimprese del primo trimestre 2026 x.com