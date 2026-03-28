Manifattura crescono le aziende che trainano il settore

Da laverita.info 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel settore manifatturiero, le aziende di dimensioni più grandi rappresentano il 7,4% del totale, ma contribuiscono con oltre 102 miliardi di euro ai ricavi complessivi e producono circa un quarto dell’EBITDA. Secondo un rapporto di Nomisma, si accentua il divario tra le imprese che riescono a generare valore e il sistema più ampio, che fatica a tradurre questa crescita in margini di profitto.

C’è una parte della manifattura italiana che non solo regge l’urto delle difficoltà economiche, ma continua a crescere e a produrre valore. È quella delle cosiddette imprese «Controvento», una minoranza sempre più rilevante del tessuto produttivo nazionale. Secondo l’ultima edizione dell’Osservatorio realizzato da Nomisma in collaborazione con CRIF e CRIBIS, queste aziende rappresentano oggi il 7,4% del totale del comparto manifatturiero. Una quota limitata, ma capace di concentrare il 10% dei ricavi complessivi, pari a 102,6 miliardi di euro, oltre a quasi un quarto dell’Ebitda e al 16% del valore aggiunto dell’intero settore. Il dato più significativo è che non si tratta di un fenomeno temporaneo. 🔗 Leggi su Laverita.info

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