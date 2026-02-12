Prestiti a strozzo con tassi da usuraio arrestato dai carabinieri dopo le minacce | Datemi i soldi o ammazzo e brucio tutti

I carabinieri di Riccione hanno arrestato un uomo di 53 anni, sospettato di aver messo in piedi un giro di prestiti a strozzo con tassi da usuraio. L’uomo avrebbe minacciato i coniugi ucraini coinvolti, costringendoli a pagare con metodi violenti. La sua cattura arriva dopo le indagini sul incendio dell’auto dei due coniugi, avvenuto lo scorso novembre, che sembra collegato a richieste di denaro non pagate.

Le vittime, che si sono ritrovate anche l'auto bruciata, secondo l'accusa avrebbero dovuto pagare il 67,5% di interesse all'anno Ci sarebbe un giro di prestiti a strozzo dietro il rogo dell'auto di due coniugi ucraini andata a fuoco lo scorso novembre e per la quale i carabinieri di Riccione hanno arrestato un loro connazionale, un imprenditore 53enne, tentata estorsione, incendio doloso, usura e porto abusivo di armi. La coppia, secondo le indagini, avrebbe ottenuto in prestito 40mila euro nel giugno del 2024 per poi restituirli nell'arco di un anno. Saldato il debito, però, il 53enne avrebbe preteso anche il pagamento degli interessi maturati pari a 27mila euro pari a una “usura” del 67,5%.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Riccione Ucraini

Gabro Panfili, 79 anni di Laglio, è tornato in tribunale accusato di usura.

A Napoli le famiglie chiedono più prestiti, anche se i tassi sono calati nel 2025.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Riccione Ucraini

Strozzava i connazionali. Arrestata sudamericana denunciato il marito: prestiti con tassi del 216%Arrestata una donna di origine sudamericana per usura nell’ambito di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Varese e svolta dai finanzieri del Gruppo di Varese che hanno ... ilgiorno.it