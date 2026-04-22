Nuoro conquista Roma | la Charlie Academy domina il Danza Contest

I giovani ballerini della Charlie Academy di Nuoro hanno ottenuto due primi posti e il riconoscimento Superstar al Danza Contest nazionale a Roma. La vittoria si è verificata durante la competizione, che ha visto coinvolti numerosi partecipanti da diverse parti del paese. La scuola di danza ha così conquistato il primo posto nel concorso, che ha attirato l’attenzione di pubblico e giuria.

I giovani ballerini della Charlie Academy di Nuoro hanno conquistato la vetta del Danza Contest nazionale a Roma, portando a casa due primi posti e il riconoscimento Superstar. Il trionfo è avvenuto presso il Teatro Alberto Sordi, situato all’interno del parco MagicLand, durante le fasi finali della quindicesima edizione della competizione, tenutesi il 18 e il 19 aprile 2026. Dopo aver superato una selezione che coinvolgeva più di cinquanta coreografie e aver ottenuto due Golden Buzzer nelle fasi preliminari, la scuola guidata da Lucia Orrù ha imposto il proprio stile nella capitale. La performance collettiva denominata Cacciatori del Tempo, che ha protagonisti diciassette elementi con età compresa tra i 6 e i 16 anni, ha ottenuto il massimo dei voti nella categoria danza acrobatica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoro conquista Roma: la Charlie Academy domina il Danza Contest Notizie correlate Spiegare la piezoelettricità con la danza: Sofia Papa vince il contest "Dance your PhD"Pisa, 14 marzo 2026 - “Di cosa tratta la tua ricerca di dottorato?” è una domanda che molti ricercatrici e ricercatori si sentono fare spesso. Nuoro punta sulla cultura: DCN Academy per formare operatori e rilanciare l’economia del Nuorese.Nuoro si prepara a rafforzare il suo ruolo di polo culturale ed economico della Sardegna con l'avvio della DCN Academy.