Danza e Alzheimer | la rivoluzione artistica del Sud a Torino

A Torino, la Dance Art Academy ha presentato un'opera coreografica come parte del progetto In-Touch, che unisce danza e tematiche legate all'Alzheimer. L'evento si inserisce in un'iniziativa artistica volta a esplorare nuove modalità di comunicazione attraverso la danza. La performance è stata realizzata nel Sud della città e coinvolge artisti e partecipanti di diverse età.

? Cosa sapere La Dance Art Academy presenta a Torino un'opera coreografica per il progetto In-Touch.. Il network internazionale coinvolge 13 istituzioni per integrare la danza nelle cure Alzheimer.. La Dance Art Academy ha rappresentato il Sud Italia al convegno nazionale di Torino presso Green Pea, dove la Maestra Valeria Salvatore ha presentato un’opera multimediale dedicata alla gestione dei pazienti affetti da Alzheimer all’interno del network internazionale In-Touch. Il prestigioso spazio di Green Pea ha ospitato le sessioni del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatrica dell’Università di Torino, focalizzate sul progetto In-Touch.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Danza e Alzheimer: la rivoluzione artistica del Sud a Torino Notizie correlate Ginnastica artistica femminile, Montevarchi capitale del Centro-Sud: due giorni di sfide per la Serie BArezzo, 10 aprile 2026 – Sarà un fine settimana all’insegna dello sport di alto livello quello che attende Montevarchi, pronta a trasformarsi in uno... Cervello: la rivoluzione delle reti neurali sfida l’AlzheimerLa medicina nucleare dell’ospedale Santo Stefano di Prato ha contribuito a definire un nuovo paradigma nelle neuroscienze attraverso una vasta... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Al Teatro Sociale di Pinerolo uno spettacolo sull’Alzheimer tra danza e letteratura - Nos Alpes; Teatro Sociale esaurito per ‘Danzando con Tap’: l’Alzheimer raccontato tra danza e narrazione; Danzando tutti insieme l’armonia dell’amore; Addio a Nathalie Baye, l'attrice francese aveva 77 anni. Quando la riabilitazione diventa danza (e videogioco)Le malattie neurologiche croniche, come la sclerosi multipla e le patologie neurodegenerative legate all’invecchiamento, rappresentano oggi una delle principali cause di disabilità a livello globale. vita.it La danza come forma di benessere. Identità. Coraggio e perseveranza silenziosa nel tempo inquieto dei giovaniPrima ancora di diventare tecnica, stile, spettacolo, la danza è stata una risposta del corpo a ciò che non riusciva a essere detto. Un modo per attraversare ... corrieresalentino.it La danza del ventre di Francesca non sembra essere stata apprezzata da tutti nella Casa... #GFVIP x.com Grande Fratello. . La danza del ventre di Francesca non sembra essere stata apprezzata da tutti nella Casa... #GFVIP facebook