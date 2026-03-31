Nuovi lavori sulla condotta e Latina resta ancora senza acqua

Latina continua a essere senza fornitura idrica a causa di lavori in corso, come comunicato dalla società di gestione dell'acqua. La sospensione riguarda l'intera città e si protrae in attesa del completamento degli interventi previsti. Nessuna data di riattivazione è stata ancora comunicata. La situazione si mantiene invariata da diversi giorni senza ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Interruzione idrica annunciata dal pomeriggio di mercoledì 1 aprile, con il ripristino del servizio previsto in nottata. Ecco le zone interessate e dove trovare le autobotti Latina resta ancora senza acqua. Ad annunciare l’interruzione idrica, per lavori, è stata la stessa società Acqualatina. Uno stop al servizio che nel capoluogo pontino arriva a poco meno di un mese dal precedente del 3 marzo quando l’interruzione aveva riguardato anche altri cinque comuni della provincia. Con una nota Acqualatina ha dato infatti notizia di “urgenti lavori di riparazione sulla condotta adduttrice” a servizio del comune di Latina. In conseguenza di ciò è stata programmata una interruzione idrica dalle 15:30 di mercoledì 1 aprile, con il termine dei lavori previsto per la mezzanotte e il progressivo ripristino dell’erogazione nelle ore successive. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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