Danimarca scontro tra treni con 17 feriti

All'alba in Danimarca si è verificato un incidente ferroviario che ha coinvolto due treni, provocando il ferimento di 17 persone. Tra i feriti, cinque si trovano in condizioni gravi. Le autorità stanno ancora cercando di determinare le cause dell’incidente e stanno conducendo le indagini sul luogo. Non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi riguardo alle circostanze dell’accaduto.

Si indaga ancora per capire le cause dell’incidente ferroviario avvenuto, all’alba, in Danimarca: 17 i feriti, 5 in gravi condizioni. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Danimarca, scontro tra treni con 17 feriti Danimarca, scontro tra treni con 17 feriti Notizie correlate Danimarca, scontro frontale tra due treni: 17 feriti, 4 critici? Cosa sapere Collisione frontale tra due treni nella Danimarca settentrionale oggi alle 6:30 tra Hillerød e Kagerup. Scontro tra due treni in Danimarca, il bilancio dei feriti sale a 17Sale a 17 feriti, di cui quattro gravi, il bilancio dello scontro frontale fra due treni regionali in Danimarca avvenuto questa mattina verso le 6. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scontro tra due treni in Danimarca, il bilancio dei feriti sale a 17; Danimarca, scontro fra treni a Kagerup: 17 feriti, 5 in condizioni critiche; Scontro tra due treni in Danimarca: sale a 17 il bilancio dei feriti, 5 sono gravi; Danimarca, scontro tra due treni: diversi feriti. Scontro frontale tra treni in Danimarca: decine di feritiCoinvolti due treni locali sulla linea Gribsskov, a nord di Copenaghen. Quattro persone in ospedale in condizioni critiche ... italiaoggi.it Danimarca, scontro tra due treni a nord di Copenaghen: 17 feriti, cinque sono graviGrave incidente ferroviario oggi, giovedì 23 aprile, in Danimarca dove due treni si sono scontrati tra Hillerød e Kagerup, a circa 40 chilometri a nord di Copenaghen causando 17 feriti, cinque dei qua ... adnkronos.com Danimarca, scontro tra treni regionali: diversi i feriti - facebook.com facebook #Danimarca, scontro tra treni a 40 chilometri da #Copenaghen: 17 feriti Secondo i soccorritori cinque sono in condizioni gravi x.com