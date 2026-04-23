Danimarca scontro tra due treni | diversi feriti

Questa mattina, alle 6:30, due treni sono entrati in collisione frontale a circa 50 chilometri da Copenaghen. L’incidente ha causato numerosi feriti, anche se al momento non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. Le autorità stanno intervenendo sul posto per gestire la situazione e avviare le operazioni di soccorso. La dinamica esatta dell’impatto e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Alle 6:30 di stamattina si è verificato un grave impatto frontale tra due treni a 50 km da Copenaghen. La polizia ha dichiarato che ci sono diversi feriti, ma non si conoscono le condizioni Ad appena50 km da Copenaghen, in una normalissima mattina, si è verificato un tragico scontro tra due treni regionali. Il grave impatto è avvenuto a Kagerup, in Danimarca, e sul posto sono intervenuti prontamente molti servizi di emergenza locali. Il punto della collisione è precisamente tra Hillerød e Kagerup, ma resta da chiarire come sia avvenuta. Stando ad una prima ricostruzione della polizia,ci dovrebbero essere diversi feriti, ma attualmente non si hanno notizie precise sulle condizioni delle persone che viaggiavano sui due treni.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Scontro frontale tra due treni in Danimarca: diversi feriti

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