Danimarca scontro fra treni regionali | le immagini dei convogli distrutti

Questa mattina a Kagerup, a circa 50 chilometri da Copenaghen, si è verificato uno scontro tra due treni regionali. Le immagini mostrano i convogli coinvolti, alcuni dei quali risultano distrutti. Non sono ancora state diffuse informazioni sulle cause dell’incidente o eventuali feriti. La polizia e le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto e sulla sicurezza della linea ferroviaria.

(LaPresse) Scontro tra due treni regionali questa mattina a Kagerup, a circa 50 chilometri da Copenaghen, in Danimarca. Secondo i servizi di emergenza locali, il bilancio provvisorio è di 17 feriti, di cui 4 in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e le autorità stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono disponibili informazioni dettagliate sulle condizioni di tutte le persone coinvolte, come riportato dall’agenzia di stampa danese Ritzau. “La collisione tra due treni è un grave incidente”, ha dichiarato la polizia locale in una nota ufficiale. In Danimarca, episodi di questo tipo sono rari, ma non senza precedenti.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Danimarca, scontro fra treni regionali: le immagini dei convogli distrutti Notizie correlate Danimarca, scontro frontale fra treni: 4 feriti graviQuattro persone sono rimaste ferite gravemente e altre 12 in maniera lieve in seguito allo scontro frontale avvenuto questa mattina in Danimarca, nei... Scontro tra due treni in Danimarca, il bilancio dei feriti sale a 17Sale a 17 feriti, di cui quattro gravi, il bilancio dello scontro frontale fra due treni regionali in Danimarca avvenuto questa mattina verso le 6. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Danimarca, scontro tra due treni a Kagerup: diversi feriti; Scontro tra due treni in Danimarca: sale a 17 il bilancio dei feriti, 4 sono gravi; Danimarca, scontro fra treni: 17 feriti, di cui 4 in condizioni critiche; Danimarca, scontro tra treni a Kagerup: diversi feriti. Scontro frontale tra treni in Danimarca: decine di feritiCoinvolti due treni locali sulla linea Gribsskov, a nord di Copenaghen. Quattro persone in ospedale in condizioni critiche ... italiaoggi.it Scontro fra treni regionali in Danimarca: diversi feriti, alcuni gravi. Le immagini dei convogli distruttiScontro tra due treni regionali questa mattina a Kagerup, a circa 50 chilometri da Copenaghen, in Danimarca. Secondo i servizi di emergenza locali, il bilancio provvisorio è di 17 feriti, di cui 4 in ... msn.com #Danimarca, scontro frontale tra due treni. La polizia: "Diversi feriti" x.com Radio1 Rai. . #Danimarca Due #treni regionali si sono scontrati frontalmente questa mattina, alle 6.30, tra #Hillerød e #Kagerup, a 50 km a Nord di Copenaghen. Si parla di una decina di passeggeri feriti, ma non se ne conosce la gravità. Sul posto stanno op - facebook.com facebook