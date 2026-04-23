Daniela Martani ricoverata per un grave problema lombare | le sue condizioni oggi

Da ilsipontino.net 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniela Martani è stata ricoverata in ospedale a causa di un grave problema alla zona lombare. La situazione ha richiesto un intervento medico e ha portato alla sua temporanea assenza da impegni pubblici. Le sue condizioni sono state valutate dai medici e si stanno monitorando attentamente. La notizia ha fatto il giro dei social e dei mezzi di informazione, attirando l’attenzione dei suoi follower.

Momento difficile per Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello e de L’Isola dei Famosi. La showgirl è stata ricoverata d’urgenza a causa di un grave problema lombare che, da tempo, compromette la sua qualità di vita. Secondo quanto raccontato dalla stessa Martani sui social, una crisi improvvisa e particolarmente dolorosa l’ha costretta a chiamare un’ambulanza dopo aver perso forza nelle gambe. “Ho un problema lombare da anni che non mi dà tregua. Oggi il dolore è diventato insopportabile, il peggiore della mia vita”. Il dolore, già presente da tempo, sarebbe peggiorato progressivamente nonostante fisioterapia e trattamenti conservativi, arrivando a limitare anche i movimenti più semplici.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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