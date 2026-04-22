Daniela Martani ricoverata in ospedale per un problema lombare | La mia vita limitata dalla paura e dal dolore

Daniela Martani è stata ricoverata in ospedale a causa di un problema lombare che la tormenta da diversi anni. La donna ha riferito di aver perso l’uso delle gambe a causa del dolore e di essere caduta a terra. La situazione ha portato al ricovero e a ulteriori approfondimenti medici. La Martani ha dichiarato che la sua vita viene limitata dalla presenza di paura e dolore legati alla condizione fisica.

Daniela Martani è stata ricoverata a causa di un problema lombare che la affligge ormai da anni: "Le mie gambe hanno ceduto per il dolore e sono caduta per terra". Dovrà sottoporsi ad alcuni esami.🔗 Leggi su Fanpage.it

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