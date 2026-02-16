Infortunio Zinchenko stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio dovrà operarsi Il comunicato ufficiale e le sue condizioni

Zinchenko si infortuna durante l’allenamento e la sua stagione si interrompe bruscamente, a causa di un grave problema al ginocchio che richiede un intervento chirurgico. Il giocatore ucraino dell’Ajax si è infortunato in modo serio, lasciando i tifosi preoccupati per il suo futuro. La società ha confermato che il terzino dovrà operarsi al più presto e che la sua ripresa richiederà diversi mesi.

Gila si infortuna al ginocchio durante la partita contro l’Atalanta, e la Lazio si preoccupa per le sue condizioni.

