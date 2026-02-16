Infortunio Zinchenko stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio dovrà operarsi Il comunicato ufficiale e le sue condizioni

Zinchenko si infortuna durante l’allenamento e la sua stagione si interrompe bruscamente, a causa di un grave problema al ginocchio che richiede un intervento chirurgico. Il giocatore ucraino dell’Ajax si è infortunato in modo serio, lasciando i tifosi preoccupati per il suo futuro. La società ha confermato che il terzino dovrà operarsi al più presto e che la sua ripresa richiederà diversi mesi.

De Sciglio riparte dalla. Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Malen Roma, l’olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall’Aston Villa Simonelli (presidente Serie A) dopo l’Assemblea di Lega: «Faremo un incontro tra le società e gli arbitri. Kalulu Bastoni? Protocollo assurdo» Allenamento Milan, buone notizie per Allegri: Saelemaekers torna in gruppo! Le ultime verso la sfida col Como Barcellona, Laporta rieletto? Xavi Vilajoana attacca: «Perdite per 280 milioni e le bugie sul nuovo stadio! Con Yamal ci è andata bene perché. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. Il comunicato ufficiale e le sue condizioni Cagliari, infortunio per Felici: problema al ginocchio, le ultime sulle sue condizioni Infortunio Gila, problema al ginocchio contro l’Atalanta: Lazio in ansia! Le sue condizioni Gila si infortuna al ginocchio durante la partita contro l’Atalanta, e la Lazio si preoccupa per le sue condizioni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Robin Gosens è finito nel mirino di una squadra inglese. Si tratta del Nottingham Forest di Sean Dyche, che nelle ultime stagioni ha fatto la spesa in Serie A. Il Forest tra l'altro ha liberato un posto proprio per il ruolo di terzino sinistro. Oleksandr Zinchenko d - facebook.com facebook