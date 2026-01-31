Maltratta e minaccia di morte i genitori che non gli danno i soldi per la droga | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato di morte i genitori e averli maltrattati. Chiedeva soldi per la droga e, quando non glieli davano, si scagliava contro di loro, alzando le mani e gridando. La famiglia vive nel terrore, mentre le forze dell’ordine hanno messo fine alla sua condotta violenta.

Il quarantenne disoccupato è stato portato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare siglata dal gip del tribunale di Agrigento, al carcere di contrada Petrusa Soldi. Non faceva altro che chiedere, minacciando di morte e alzando le mani, soldi. Pretendeva denaro da mamma e papà per comprarsi la droga. Un circolo vizioso che, di fatto, ha messo in pericolo i genitori: più loro si rifiutavano di sganciare quattrini, più il ragazzo alzava il tiro delle minacce e delle aggressioni. I carabinieri, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Agrigento, hanno stoppato ogni rischio.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Maltratta Morte

A Garlasco, nel Pavese, un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver maltrattato e minacciato la madre di 80 anni, allo scopo di ottenere denaro per l’acquisto di droga.

Ultime notizie su Maltratta Morte

