Dammi i soldi per la droga o ti ammazzo e scaraventa la madre a terra | lei in ospedale lui arrestato

Una donna è finita in ospedale dopo essere stata aggredita dal figlio, che le ha puntato un coltello e le ha chiesto i soldi per la droga. La lite è degenerata, e lui le ha scaraventato la madre a terra. Il giovane di 23 anni è stato subito arrestato e si trova ora in carcere. La madre si trova in condizioni che non destano preoccupazioni.

Aggredita dal figlio con un coltello per i soldi della droga, una donna è finita in ospedale. Il 23enne arrestato è in carcere.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Dammi Soldi Per La Droga "Dammi i soldi o ti ammazzo". La violenza dei pro Pal a Torino A Torino, la crescente presenza di baby gang e atti di violenza rappresentano una sfida per la sicurezza pubblica. "Dammi i soldi o ti ammazzo". Armato di coltello e cesoie minaccia uomo sotto casa Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Dammi Soldi Per La Droga Argomenti discussi: Dammi i soldi per la droga. Pesaro, la madre (esasperata) denuncia il figlio e per lui si aprono le porte del carcere; Incappucciato entra nel bar affollato e minaccia la titolare: Dammi i soldi. Fermato da due clienti; Dammi i soldi o ti accoltello. Rapinato in città alle sette di sera; Tenta la rapina al ristorante cinese davanti alla chiesa votiva: bloccato dai clienti. Dammi i soldi per la droga o ti ammazzo e scaraventa la madre a terra: lei in ospedale, lui arrestatoNel frattempo i carabinieri hanno trovato il ventitreenne che si era allontanato dall'abitazione e l'hanno portato in caserma, arrestato e condotto nel carcere di Velletri, dove si trova a ... fanpage.it Devi darmi i soldi! e lo aggrediscono: denunciati un giarrese ed un aceseSono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano i due 49enni, l’uno di Acireale e l’altro di Giarre, i quali, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizio ... gazzettinonline.it «Dammi i soldi o ti accoltello». Rapinato in città alle sette di sera Leggi la notizia qui: https://www.ilgiunco.net/2026/02/03/dammi-i-soldi-o-ti-accoltello-rapinato-in-citta-alle-sette-di-sera/ clicca sul link in bio . . #maremma #ilgiunco #maremmani #grosseto - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.