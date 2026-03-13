La Procura di Udine sta indagando sul possesso di spray al peperoncino acquistati online, un'inchiesta che ha portato a una protesta simbolica davanti al tribunale da parte di una giornalista. La donna, assistita dall’avvocato Andrea Castiglione, ha manifestato contro le restrizioni e le modalità di acquisto di questi prodotti. La vicenda coinvolge anche la discussione sulla legittimità di tali strumenti di autodifesa.

C’è un'indagine della Procura di Udine sul possesso di spray antiaggressione che ha innescato una simbolica protesta davanti al tribunale friulano da parte della giornalista Irene Giurovich, difesa dall'avvocato Andrea Castiglione. La donna, che risulta tra i 15 indagati in Friuli, è arrivata a incatenarsi davanti al tribunale per denunciare pubblicamente di essere finita sotto inchiesta per la violazione della legge 8951967 (detenzione illegale di armi) a causa di una bomboletta al peperoncino regolarmente acquistata online, di quelle che si trovano in tanti negozi anche sul territorio. Tutto ha avuto inizio nel maggio del 2025, quando le forze dell'ordine hanno proceduto al sequestro dello strumento di autodifesa presso l'abitazione della giornalista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dall'acquisto online all'indagine penale: il paradosso dello spray al peperoncino acquistato online

Articoli correlati

Misterticket, il re del bagarinaggio online: ha acquistato e rivenduto più di 19mila biglietti per 408 eventi. Quali sonoMilano, 16 febbraio 2026 – Dalle sue mani sono passati più di 19mila biglietti per 408 eventi in tutta Italia, sia musicali (in stragrande...

Gestione degli appalti, al via l’Indagine RUP 2026: questionario online fino al 16 marzoÈ partita il 2 marzo l’Indagine RUP 2026, iniziativa rivolta ai Responsabili Unici del Progetto (RUP) con l’obiettivo di raccogliere informazioni...

Contenuti utili per approfondire Dall'acquisto online all'indagine...

Discussioni sull' argomento Mutui per ristrutturazione di impianti sportivi concessi dalla pubblica amministrazione e acquisto di attrezzature sportive: online i bandi varati grazie alla collaborazione tra l’ICSC e la Federazione Italiana Scherma; Al via il collegamento online registratori di cassa e Pos; Contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE: ulteriore proroga in arrivo; Carta docente 2025/2026, lista dei beni acquistabili e faq.

Dalla passione all’e-commerce: la visione di Emmebistore sull'acquisto online di materiale elettricoNegli ultimi anni l’acquisto online di materiale elettrico ha conosciuto una crescita significativa, trainata sia dall’aumento della domanda da parte di privati sia dalla necessità dei professionisti ... leggo.it

Una perturbazione in avvicinamento dall'Atlantico verso il Mediterraneo - facebook.com facebook