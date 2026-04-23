Dallo spioncino ai milioni di view | il segreto digitale di Gigi Bello

Una contabile di New York ha conquistato il web trasformando un semplice video casalingo in un successo virale. Utilizzando un iPhone 17 Pro e l'app CapCut, ha raggiunto milioni di visualizzazioni online. La sua presenza sui social si è evoluta da contenuti amatoriali a un seguito consistente, dimostrando come strumenti digitali possano cambiare il percorso di una persona comune.

? Cosa sapere La contabile Gigi Bello a New York trasforma un video domestico in contenuti virali.. L'uso di iPhone 17 Pro e CapCut definisce la sua nuova carriera digitale.. La trentadiecienne Gigi Bello ha trasformato un banale problema di manutenzione domestica a New York nel trampolino di lancio per una carriera digitale inaspettata, passando dai calcoli contabili alla creazione di contenuti virali. Tutto è iniziato con un dettaglio quasi invisibile: uno spioncino sulla porta del suo appartamento che era rimasto sigillato da diversi strati di vernice. La risoluzione di quel piccolo inconvenello edilizio, affrontata con l’aiuto di un gel specifico chiamato CitriStrip, ha generato video capaci di catturare l’attenzione di milioni di utenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dallo spioncino ai milioni di view: il segreto digitale di Gigi Bello Notizie correlate Tenta di introdursi nell'abitazione di una donna a Bologna, lei lo nota dallo spioncino e lo fa arrestareUn arresto per tentato furto e aggressione: questo il bilancio dell’intervento condotto dalla Polizia di Stato nella notte tra mercoledì 4 e giovedì... Spioncino digitale con wifi, vedi chi suona dal tuo smartphone anche se sei fuori (ecco come metterlo)Quel piccolo occhio di vetro sulla porta, fedele compagno di generazioni di italiani, ha fatto il suo tempo.