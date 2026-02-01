Un nuovo modello di spioncino digitale con wifi permette di vedere chi suona alla porta dal telefono, anche se si è fuori casa. Basta installarlo e collegarlo alla rete per controllare in tempo reale chi si trova davanti. Un cambiamento che rende più sicure e semplici le verifiche quotidiane.

Quel piccolo occhio di vetro sulla porta, fedele compagno di generazioni di italiani, ha fatto il suo tempo. Lo spioncino classico, con il suo ticchettio inconfondibile e quel fascio di luce che tradisce inevitabilmente la tua presenza, sta lasciando spazio a una soluzione decisamente più intelligente e discreta: lo spioncino digitale. La tecnologia domestica compie un altro passo avanti, trasformando un elemento basilare della sicurezza casalinga in uno strumento connesso, silenzioso e sorprendentemente efficace. Ma cosa rende questi dispositivi così diversi dai loro predecessori analogici, e perché dovresti considerare di sostituire il vecchio spioncino della tua porta blindata? La risposta sta nell’evoluzione del concetto stesso di controllo degli accessi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Spioncino digitale con wifi, vedi chi suona dal tuo smartphone anche se sei fuori (ecco come metterlo)

Recentemente, l'Agcom ha avviato una consultazione pubblica per migliorare la gestione delle chiamate telefoniche.

