Un ragazzo di 18 anni tunisino ha provato ad entrare in una casa a Bologna, ma la donna che si è accorta dello straniero dallo spioncino ha chiamato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati, l’hanno trovato ancora lì e lo hanno arrestato per tentato furto e aggressione.

Un arresto per tentato furto e aggressione: questo il bilancio dell’intervento condotto dalla Polizia di Stato nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio 2026 a Bologna. Un cittadino tunisino di 18 anni è stato fermato in flagranza mentre cercava di introdursi furtivamente in un appartamento. L’operazione è stata avviata a seguito di una segnalazione giunta al 113 da parte di una residente che aveva notato movimenti sospetti fuori dalla propria abitazione. La segnalazione a Bologna Il fermo in flagranza e la perquisizione Il comportamento violento in Questura I precedenti e le accuse L’arresto e le misure successive La segnalazione a Bologna L’episodio si è verificato all’una di notte in Via Amendola, nel centro di Bologna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tenta di introdursi nell'abitazione di una donna a Bologna, lei lo nota dallo spioncino e lo fa arrestare

Approfondimenti su Bologna Tunisino

Durante un'azione di prevenzione, un uomo ha bloccato una donna in strada, chiedendole di consegnare il denaro in suo possesso.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bologna Tunisino

Argomenti discussi: ICE irrompe nel consolato dell’Ecuador a Minneapolis, lite con un funzionario; Tenta di entrare in un’abitazione: messo in fuga; Rocca di Papa – Dopo lo sfratto tenta di introdursi in casa armato di roncola: 45enne bloccato dai Carabinieri; Agenti ICE tentano irruzione in consolato Ecuador a Minneapolis.

Tenta di introdursi nell'abitazione di una donna a Bologna, lei lo nota dallo spioncino e lo fa arrestareUn 18enne tunisino è stato arrestato a Bologna per tentato furto e aggressione dopo una segnalazione notturna alla Polizia. virgilio.it

Gorlago, sorprende i ladri e spara 4 colpi in aria con il fucileL’episodio nella zona Trì Ploch: sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti. ecodibergamo.it

Nella nottata di martedì 27 gennaio, ignoti hanno tentato di introdursi all’interno di un panificio di via Polibio a Taranto per trafugare merce. leggi qui https://www.cronachetarantine.it/index.php/cronaca-ta/14289-taranto-tentato-furto-in-un-panificio-ad-agire-p facebook

TENTA FURTO IN APPARTAMENTO MA IL PROPRIETARIO LO FERISCE CON UN MACHETE Tenta d’introdursi in un’abitazione ma viene sorpreso dal proprietario e ferito con un machete. È accaduto la scorsa notte a... x.com