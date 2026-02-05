Tenta di introdursi nell' abitazione di una donna a Bologna lei lo nota dallo spioncino e lo fa arrestare

Un ragazzo di 18 anni tunisino ha provato ad entrare in una casa a Bologna, ma la donna che si è accorta dello straniero dallo spioncino ha chiamato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati, l’hanno trovato ancora lì e lo hanno arrestato per tentato furto e aggressione.

Un arresto per tentato furto e aggressione: questo il bilancio dell’intervento condotto dalla Polizia di Stato nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio 2026 a Bologna. Un cittadino tunisino di 18 anni è stato fermato in flagranza mentre cercava di introdursi furtivamente in un appartamento. L’operazione è stata avviata a seguito di una segnalazione giunta al 113 da parte di una residente che aveva notato movimenti sospetti fuori dalla propria abitazione. La segnalazione a Bologna Il fermo in flagranza e la perquisizione Il comportamento violento in Questura I precedenti e le accuse L’arresto e le misure successive La segnalazione a Bologna L’episodio si è verificato all’una di notte in Via Amendola, nel centro di Bologna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

