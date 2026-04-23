Dall'estinzione in natura alla rinascita il ritorno del bandicoot fasciato orientale in Australia

Il bandicoot fasciato orientale, considerato estinto in natura nel continente australiano, sta facendo ritorno grazie a un progetto di conservazione. Dopo anni di scomparsa, le iniziative di protezione e ripopolamento stanno portando risultati concreti, coinvolgendo diversi habitat e zone di rilievo. Questa ripresa rappresenta un passo importante nel recupero di specie considerate ormai perse, con interventi che coinvolgono l'uso di tecniche di gestione e monitoraggio specifiche.

Il bandicoot fasciato orientale (Perameles gunnii), un tempo estinto in Australia continentale, sta tornando grazie a uno dei progetti di conservazione più innovativi e ambiziosi mai tentati.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Dall’oblio al ritorno: come abbiamo riportato indietro dall’estinzione una piccola lumaca delle BermudaCreduta ormai estinta, la lumaca delle Bermuda (Poecilozonites bermudensis) è tornata in natura grazie a un ambizioso progetto di riproduzione in... Leggi anche: In Francia nasce il primo rinopiteco dorato fuori dall’Asia: la scimmia dal muso azzurro è a rischio estinzione Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Un altro pianeta | La produzione culturale non racconta più la natura; L'appetito per le cosce di rana spinge le specie verso l'estinzione; Una delle lucertole più rare al mondo quasi sterminata dai topi locali; Rane dorate di Panama: primi rilasci sperimentali per salvare una specie simbolo dall’estinzione. Dall’estinzione in natura alla rinascita, il ritorno del bandicoot fasciato orientale in AustraliaIl bandicoot fasciato orientale (Perameles gunnii), un tempo estinto in Australia continentale, sta tornando grazie a uno dei progetti di conservazione ... fanpage.it Liberati in Australia 69 succiamiele del reggente, l’uccello che ha dimenticato il suo stesso cantoIn Australia, sono stati liberati in natura 69 succiamiele del reggente nati e cresciuti in cattività. Questo uccello, considerato il più raro d'Australia, è a un passo dall'estinzione. In natura ne ... fanpage.it Dall’inchiesta sul giro di escort che coinvolge decine di calciatori di Serie A emerge anche l’uso da parte di questi ultimi della “droga del palloncino”. A preoccupare sono i possibili rischi neurologici che potrebbero incidere anche sulle prestazioni sportive - facebook.com facebook La Foto dell’anno 2026 è Separati dall'Ice di Carol Guzy, ZUMA Press, iWitness, per il Miami Herald. È stata scattata all'interno di uno dei pochi edifici federali statunitensi dove è stato consentito l'accesso ai fotografi x.com