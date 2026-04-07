In Francia nasce il primo rinopiteco dorato fuori dall'Asia | la scimmia dal muso azzurro è a rischio estinzione

In Francia è nato il primo rinopiteco dorato fuori dall’Asia. Il piccolo è stato accolto al ZooParc de Beauval e presenta caratteristiche uniche, tra cui un pelo arancione brillante, un volto azzurro e un naso quasi assente. Questa specie è considerata tra le più rare e a rischio di estinzione al mondo. La nascita rappresenta un evento importante per la conservazione di questa scimmia.

Per la prima volta nasce un rinopiteco dorato fuori dai confini dell’Asia. Il piccolo è nato al ZooParc de Beauval, in Francia, ed è una delle scimmie più rare e particolari del pianeta: pelo arancione brillante, volto azzurro e naso quasi assente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dall’oblio al ritorno: come abbiamo riportato indietro dall’estinzione una piccola lumaca delle BermudaCreduta ormai estinta, la lumaca delle Bermuda (Poecilozonites bermudensis) è tornata in natura grazie a un ambizioso progetto di riproduzione in...

L’invasione silenziosa: come le mantidi aliene arrivate dall’Asia stanno conquistando l’Italia e l’EuropaLe mantidi aliene asiatiche si stanno diffondendo rapidamente in Italia e in Europa, favorite dal commercio globale e dal clima sempre più mite.

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In Francia nasce il primo rinopiteco dorato fuori dall’Asia: la scimmia dal muso azzurro è a rischio estinzionePer la prima volta nasce un rinopiteco dorato fuori dai confini dell’Asia. Il piccolo è nato al ZooParc de Beauval, in Francia, ed è una delle scimmie più rare e particolari del pianeta: pelo ... fanpage.it

In Francia nasce la Scuola della RiparazioneTempo fa avevamo raccontato Envie, l’impresa sociale che in Francia ha costruito una filiera industriale della riparazione degli elettrodomestici, unendo economia circolare e inclusione lavorativa. beppegrillo.it

OGGI SI FESTEGGIA San Giovanni Battista de La Salle Sacerdote Reims (Francia), 30 aprile 1651 - Saint-Yon (presso Rouen), 7 aprile 1719 Nasce a Reims il 30 aprile 1651 da genitori nobili, ma non ricchi, e con dieci figli. Si laurea in lettere e filosofia; è sac - facebook.com facebook

Nel 1989 nasce in Francia Guillaume Legros, conosciuto con lo pseudonimo Saype. La sua arte ci invita ad abbattere i confini per creare legami, e immaginare un mondo più unito. #ArtNight: Saype. Con @JacopoVeneziani. Questa sera in seconda serata su x.com