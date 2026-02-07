Dall'oblio al ritorno | come abbiamo riportato indietro dall'estinzione una piccola lumaca delle Bermuda
Dalla soglia dell’estinzione, la lumaca delle Bermuda (Poecilozonites bermudensis) torna a vivere. Dopo essere stata considerata scomparsa da decenni, questa piccola lumaca è stata riportata in natura grazie a un progetto di riproduzione in cattività. Partiti con meno di 200 esemplari, ora gli esperti contano più di 100mila individui pronti a ripopolare l’isola.
Creduta ormai estinta, la lumaca delle Bermuda (Poecilozonites bermudensis) è tornata in natura grazie a un ambizioso progetto di riproduzione in cattività: da meno di 200 individui riscoperti per caso a oltre 100mila.🔗 Leggi su Fanpage.it
