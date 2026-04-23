Maura Higgins e Ciara Miller sono state confermate come partecipanti alla stagione 35 di Dancing With the Stars. Entrambe sono note per aver partecipato in passato al programma Traitors. La nuova edizione autunnale del format televisivo vedrà le due ex concorrenti scendere in pista, offrendo così una nuova opportunità di visibilità nel mondo dello spettacolo. La loro presenza è stata ufficializzata nelle ultime ore.

? Cosa sapere Maura Higgins e Ciara Miller confermate per la stagione 35 di Dancing With the Stars.. Le ex concorrenti di Traitors debutteranno nella nuova edizione autunnale del format televisivo.. Maura Higgins e Ciara Miller sono le prime confermate per la stagione 35 di Dancing With the Stars, annunciate durante l’evento Get Real House Live del 22 aprile. Le due ex concorrenti di Traitors si preparano all’ingresso in sala da ballo. Maura Higgins ha espresso il desiderio di realizzare un obiettivo che teneva traccia nel suo piano di intenti personale, dichiarando che la partecipazione rappresenta una sfida difficile ma estremamente voluta. La protagonista ha ammesso di avere poca coordinazione motorica, scherzando sul fatto che i partner maschili avranno un compito arduo a causa della sua scarsa abilità con il passo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle sfide di Traitors alla pista: Maura e Ciara scendono in campo

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